Inter | Barella | “Tanti alti e bassi | a San Siro vengono i brividi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il centrocampista dell’Nicolòha tracciato un bilancio della stagione della sua squadra in un’vista ai microfoni di Uefa.com: “Sicuramente è stata una stagione difficile e un po’ strana con tutti gliper me e per la squadra. Ma sono contento di avere ancora un po’ di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Strano che abbiamo fatto meglio in Champions che in campionato. Forse inconsapevolmente abbiamo trovato più motivazioni in coppa che in campionato, anche se ultimamente stiamo migliorando anche la. L’ex giocatore del Cagliari è tornato sul passaggio del turno contro il Porto e sull’euroderby di Champions: “Il pareggio con il Porto è stato emozionante, ha dimostrato che lo spirito di squadra è molto forte e che abbiamo la volontà di fare qualcosa di ...