Inter | Barella | “Stagione difficile | ma la Champions ti dà l’energia giusta”

Le parole di Nicolò, centrocampista dell',sull'euroderby di Champions League contro il Milan. I dettagli Nicolò, centrocampista dell', ha parlato a Uefa.com del derby contro il Milan. PAROLE - "...Nicolò, centrocampista dell', ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista del doppio derby con il Milan valevole per le semifinali di Champions League .: 'COL MILAN SERVIRANNO CUORE, CORAGGIO E FORZA' Le sue parole: "Serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti ...Gol pesanti, come quelli segnati dall'idolo Dejan Stankovic in nerazzurro: 'Gli devo molto, mi piacerebbe segnare gol incredibili come i suoi - aggiunge- Lui ha fatto la storia dell''. ...

Sta per scattare l'ora dell'EuroDerby e c'è ancora confusione sulle probabili formazioni: per l'Inter, i dubbi riguardano attacco e regia ...'L'Inter non arrivava a questo punto della competizione da molti anni e c'è bisogno di un forte spirito di squadra per superare quel ...