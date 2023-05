Inter | Barella | “Più squadra in Champions La musichetta dà la spinta in più”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Verso l'euroderby diLeague, il centrocampista dell'ha fatto il punto sulle sue emozioni e sull'atmosfera che si vive in Coppa.

Manca poco alla semifinale di Champions League trae Milan per la semifinale d'andata. Ai microfoni della Uefa ha parlato Nicolò, centrocampista nerazzurro. Il giocatore ha parlato delle emozioni di giocare questa competizione e ha ...Le parole di Nicolò, centrocampista dell',sull'euroderby di Champions League contro il Milan. I dettagli Nicolò, centrocampista dell', ha parlato a Uefa.com del derby contro il Milan. PAROLE - "...Nicolò, centrocampista dell', ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista del doppio derby con il Milan valevole per le semifinali di Champions League .: 'COL MILAN SERVIRANNO CUORE, CORAGGIO E FORZA' Le sue parole: "Serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti ...

Roma-Inter, botta e risposta fra Mourinho e Barella: "Ma siete sempre per terra" TUTTO mercato WEB

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha tracciato un bilancio della stagione della sua squadra in un’intervista ai microfoni di Uefa.com: “Sicuramente è stata una stagione difficile e un po’ st ...Le parole dei due calciatori dell'Inter a distanza di pochi giorni dal fischio d'inizio del primo derby delle semifinali di Champions League contro il Milan ...