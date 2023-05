Insulti razzisti a Vlahovic | Abodi | “Gasperini rifletta su sue parole”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per l'allenatore dell'Atalanta si è trattato di un episodio di maleducazione “Ognuno risponde alla sua coscienza. Io credo che ci sia la giustizia della coscienza e mi auguro chesu quelle affermazioni”. Lo ha detto il ministro per lo Sport Giovani Andrearispondendo alle domande dei giornalisti a Catania dopo gliindirizzati ieri da tifosi dell’Atalanta a Dusan, attaccante serbo della Juventus, apostrofato con i cori “sei uno zingaro”. Per il tecnico bergamasco Gan Pierosi è trattato di un episodio di maleducazione e non di razzismo. “Io penso che questo sia un fenomeno che non vada né sottovalutato, né bisogna farne una caricatura. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione partendo proprio dai ...