Insigne celebra lo Scudetto del Napoli con un outfit azzurro tutto ‘particolare’ – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’ex capitano del, Lorenzo, ha volutore la vittoria delloa suo modo per le vie canadesi.– Lorenzo, ex capitano del, è tra le persone più felici per la vittoria del terzodel suo ex club in Serie A, tricolore che torna finalmente all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. L’ex giocatore, attualmente in forza al Toronto FC, ha deciso di festeggiare a distanza la vittoria dellodella sua ex squadra con un, una felpa azzurra personalizzata. L’...