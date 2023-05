Influencer si sposa con un abito nuziale trasparente | ricoperta di insulti sui social | “Sei una facile”

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023)sicon undiEllie Gonsalves,e modella australiana, è statadisuiper aver sfoggiato unal suo matrimonio. La donna, in realtà, di abiti dane ha indossati ben tre: le sue nozze, infatti, sono durate ben due giorni. A fare scalpore, però, è stato il vestito che l’ha scelto per la seconda giornata di festeggiamenti, che lasciava ben poco all’immaginazione. “La faccia di mio marito quando mi ha visto in questo vestito è stata incredibile” ha scritto la modella sul suo profilo ...