Infantino “Insulto a Vlahovic inaccettabile | pene severe”

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nel calcio non c'è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione”. Lo scrive, in un messaggio affidato ad Instagram, il presidente della Fifa Gianni. “E' assolutamentel'razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l'Atalanta – prosegue il numero uno della federazione internazionale, facendo così riferimento al coro “sei uno zingaro” intonato a fine gara da alcuni tifosi orobici verso la punta serba – La Fifa ed io siamo al fianco di Dusane chiedo alle autorità competenti di garantire l'applicazione di sanzioniper contrastare tali episodi e fungere da deterrente”. “La Fifa ed io siamo al fianco di Dusan ...

