L'incidente e' avvenuto a Tanur, citta' costiera del distretto di Malappuram, nello stato di Kerala, a sud dell'. Sul posto sono intervenute le forze nazionali per svolgere le attivita' di ...Almeno 22 persone sono morte quando una barca turistica a due piani si capovolta nello Stato meridionale indiano del Kerala. Lo hanno riferito le autorit ai media locali. L'incidente avvenuto a Tanur, ...Almeno 21 persone sono morte dopo che un'imbarcazione piena di turisti si è capovolta nello stato del Kerala meridionale dell'. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare mentre sono tuttora in corso i soccorsi e la barca viene tirata fuori dalle acque fangose. Secondo quanto riportato dalla BBC, la barca trasportava ...

India, si capovolge una barca turistica: almeno 22 morti - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Incidenti India: almeno 22 i morti dopo il naufragio di un battello È salito ad almeno 22 morti, molti dei quali bambini in età scolare, il bilancio del rovesciamento di un battello che… Leggi ...