(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA - Mou non sa stare senza calcio , così anche nel suo giorno libero ha contribuito alla vittoria della Roma. Non la sua prima squadra, ma la Primavera impegnata contro la Fiorentina. Come vi ...

ROMA - Mou non sa stare senza calcio , così anche nel suo giorno libero ha contribuito alla vittoria della Roma. Non la sua prima squadra, ma la Primavera impegnata contro la Fiorentina. Come vi ...Così risponde Josèdopo la partita persa in casa per 2 - 0 con l'Inter a chi gli chiede se ... poi ho ringraziato i bambini e dopo abbiamo ringraziato lo stadio che è assolutamente'Campos è un incompetente, ha avuto un c..oa fare questa carriera - ha detto alla '... Campos vorrebbe portarea Parigi, Al - Khelaifi dovrebbe mandarlo via. È una persona di una ...

Incredibile Mourinho, il discorso ai ragazzi all’intervallo: “Vinciamo” Corriere dello Sport

Il retroscena: il tecnico era al Tre Fontane, ha osservato il primo tempo dalla tribuna poi è entrato nello spogliatoio della squadra di Federico Guidi ...Pietro Lo Monaco non perde l'occasione per attaccare José Mourinho, con cui sono noti i dissapori risalenti ormai a 15 anni fa, quando lo Special One sedeva sulla panchina dell'Inter. Sul proprio prof ...