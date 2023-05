Inconcepibili le parole di Gasperini I distinguo offrono alibi a delinquenti e ignoranti La Stampa

(Di lunedì 8 maggio 2023) . Su La, Antonio Barillà torna su quanto accaduto ieri in Atalanta-Juventus, con i vergognosi cori razzisti della curva bergamasca contro l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic. Il centravanti è stato bersagliato con l’urlo «zingaro di merda», ha chiesto l’intervento dell’arbitro Doveri, che infatti ha sospeso per qualche minuto la partita, salvo poi ammonire Vlahovic quando, dopo aver esultato, ha zittito la curva dei tifosi atalantini. Barillà scrive: “Si risolleva un dubbio più che legittimo: è provocazione zittire chi offende conrazziste? È opportuno sanzionarlo? La Figc, dopo la grazia a Lukaku, resta coerente, esprimendo solidarietà alla Juventus e spiegando, attraverso la telefonata d’un suo legale al Cfo Francesco Calvo che qualora un cumulo di gialli dovesse condurre alla squalifica di Vlahovic, il provvedimento ...

... motivo per cui la premier ha dichiaratole polemiche a riguardo. Nonostante ciò, le ... "Fatti e non" ha detto Giorgia Meloni, invitando a non polemizzare sugli interventi concreti ..."Oggi hanno perso, ma mando un abbraccio a Aurelio De Laurentiis e Dejan Stankovic , bersagli di corie ributtanti", ha scritto Enrico Mentana sul suo profilo Facebook. "Verrà prima o ...... motivo per cui la premier ha dichiaratole polemiche a riguardo. Nonostante ciò, le ... "Fatti e non" ha detto Giorgia Meloni, invitando a non polemizzare sugli interventi concreti ...

Pedullà: “Roma-Inter Per Mourinho partita della vita, inconcepibile che…” fcinter1908

Io, che credo fortemente che il mio impegno come consigliere comunale debba declinarsi nell’ascolto dei problemi e nella costruzione di proposte per risolverli, ho fatto davvero fatica a capacitarmi d ...