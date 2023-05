Incidente sull' autostrada A1 | un morto e due feriti Strada bloccata per due ore

(Di lunedì 8 maggio 2023)A1 : une duequesta mattina in un tratto modenese dell'A1 compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano . Non si conoscono ...

' autostrada A1 : un morto e due feriti questa mattina in un tratto modenese dell'autostrada A1 compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano . Non si conoscono ...Nell', accaduto intorno alle 6, sono stati coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Sul furgone, che si è ribaltato più volte, viaggiavano tre persone originarie della Puglia. L'autostrada è ...questa mattina'A18 Messina - Catania. Secondo quanto ricostruito, Intorno alle 8.15 un'autovettura in transito sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo è rimasta coinvolta nel ...

Incidente sull'A27, auto contromano si schianta contro due veicoli: un morto e tre feriti TGCOM

Alle prime luci dell’alba di oggi, 8 maggio 2023, un grave incidente si è verificato sull’A1 che collega Milano-Napoli. Un furgone e un ...Incidente all’alba sull’A1. Lungo l’autostrada che collega Milano-Napoli, un furgone e un altro mezzo pesante si sono scontrati all’altezza di Modena nella prima mattina di lunedì 8… Leggi ...