In piscina vince l’inclusione | gli atleti con disabilità nella squadra del sincro

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Due giovani atlete le nostre punte di diamante e nel nuotonizzato abbiamo aperto le porte anche a ragazzi e ragazze disabili“. A parlare è Francesca Valeri, 41 anni, allenatrice allaTropos (che fa parte dell’omonimo club sportivo di Firenze) dal 2010. “Il prossimo obiettivo? Ampliare lae di fare sempre meglio sotto il profilo dei risultati” afferma Francesca, che ha assunto la carica di responsabile del settore dal 2015. In Tropos il nuoto parla al femminile La scuola nuoto (Instagram)In vista del suo 50esimo anniversario (nel 2025), il club mira a porsi sempre più come fiore all’occhiello di questi due sportrealtà fiorentina, che in questi anni ha ‘sfornato’ veri e propri campioni. E il vero motore di questa scommessa sono due donne piene di entusiasmo, con la passione per quella ...