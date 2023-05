In Gran Bretagna lunedì di festa. Ieri sera gran concerto a Windsor

E' ancora un giorno di festa questo lunedì in tutto il Regno Unito per l'incoronazione del nuovo re Carlo III, avvenuta ormai due giorni fa. Ieri i grandi festeggiamenti sono stati chiusi da un ...75 anni il prossimo novembre, Carlo III succede alla madre Regina Elisabetta, la monarca più longeva della. E la Corona sotto il suo Regno proverà a rappresentare un elemento di ...... in quella tenuta scozzese dove mi ha invitato per la prima volta, lui mi ha chiesto di portargli un progetto, che unisse lae l'Italia, che ama tantissimo, e io dopo due mesi sono ...

La Gran Bretagna salvata dai galeotti. Mancano i lavoratori per effetto di Brexit e Covid: il governo vuole u… la Repubblica

Brad Pitt guiderà un auto da corsa nel Gran Premio di Gran Bretagna il film sulla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski ...Dopo l'Incoronazione di ieri, oggi in tutta la Gran Bretagna si festeggia re Carlo III con tavolate in strada e bandierine. E c'e pure Kate Middleton ...