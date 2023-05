In cammino per borghi e sentieri senza cellulare e con un accompagnatore | il progetto per adolescenti vulnerabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Inper cambiare. Non è una metafora, ma una possibilità perche dal 2016 esiste in Italia. Proprio in questi giorni è in corso l’undicesima edizione: due pugliesi, Giovannangelo, un musicista cinquantenne e M., 16 anni, con la sua cagnolina Dharma, sono partiti da Norcia per andare nella loro terra: da soli,. La proposta è messa in campo dall’associazione “Lunghi cammini”, fondata da Isabella Zuliani che è anche la presidente. L’idea è mutuata da altre realtà europee, soprattutto francesi e belghe. In otto anni, sono già stati organizzati undici cammini in Italia e non solo: sulla via Francigena, attraverso il percorso “Le ali ai piedi”; sulla romea germanica; sui passi di San Benedetto. I ragazzi che si mettono gli scarponi ai piedi sono giovani ...