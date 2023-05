(Di lunedì 8 maggio 2023) «Non si tratta più solo della protezione degli animali da allevamento, ma dopo il tragico fatto in Trentino anche della protezione degli». Se la proposta dil’orsa Jj4 – accusata di aver aggredito e ucciso Andrea Papi – ha scatenato le proteste degli animalisti, ora le polemiche sono destinate ad allargarsi. Dopo la morte del 26enne, Philipp Achammer, segretario del Südtiroler Volkspartei nella provincia di Bolzano, ha annunciato unaprovinciale per l’abbattimento dei. «Dobbiamo agire, dato che le iniziative intraprese a livello romano non porteranno a breve a un risultato – ha detto Achammer -. Serve unaprovinciale che fissi in modo dettagliato i vari passaggi necessari affinché diventi possibile il prelievo degli animali problematici. Non ci ...

Leggi anche Gli orsi mettono in fuga i turisti in TrentinoAlla fine degli anni '90, quando iniziò la ripopolazione, la presenza dei plantigradi era un richiamo, un'attrazione. Dopo l'...La relazione è stata depositata al TAR del Trentino, il tribunale che la scorsa settimana ha rigettato l'ultima istanza di abbattimento avanzata dalla Provincia. Nello stesso comunicato, ...Hubert Messner, ex primario di neonatologia e fratello del re degli ottomila, si candida sulla lista della Svp alle provinciali in autunno. L'annuncio è stato fatto dal segretario del partito di ...

In Alto Adige una legge per abbattere i lupi: «È arrivato il momento di proteggere gli esseri umani» Open

La lettera al coordinatore nazionale Tajani: “La decisione nasce da una lunga e meditata analisi che deriva dal sentirmi da tempo ormai a disagio in questa situazione ed in antitesi spesso con quelle ...L'iniziativa legislativa è stata discussa dalla direzione della Svp e sarà presentata in consiglio provinciale. Achammer: "Non si tratta più solo della protezione degli animali da allevamento, ma dopo ...