Imbocca l’autostrada contromano e ferisce due persone in un incidente | morto 67enne

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023) HatoA27per errore, provocando un gravenel quale ha perso la vita: un uomo di 67 anni ènel tratto tra i caselli Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia al chilometro 54, nell’impatto sono rimaste ferite in modo non grave altre due, un 41enne e una 52enne. Viaggiavano su due auto che procedevano nel senso di marcia corretto. Giunti all’altezza dell’, i soccorritori hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno estratto il conducente dalla propria auto. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’elisoccorso, diverse ambulanze del Suem e la polizia stradale. .non è stata chiusa ma il traffico è stato limitato a lungo a una sola ...