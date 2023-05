Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Aria pesante all'interno della sinistra. Giuseppe Conte ha smentito Elly Schlein sull'accordo tra Pd e M5S per contrastare il governo Meloni: "No ad alleanze strutturali". L'ex premier non vuole perdere la leadership progressista. Per la segretaria dem c'è un altro problema: Cisl e Uil sono furiosi per la maglia della Fiom che ha indossato in piazza.