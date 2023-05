Quello della Juventus ha il volto raggiante di Samuel- Junior, 19 anni e un pomeriggio che non dimenticherà tanto facilmente. Esordio da titolare e gol, come nel più dolce dei sogni, in una ...Quello della Juventus ha il volto raggiante di Samuel- Junior, 19 anni e un pomeriggio che non dimenticherà tanto facilmente. Esordio da titolare e gol, come nel più dolce dei sogni, in una ...

Iling e i magnifici 6: l’oro Next Gen prezioso per Max e per la società La Gazzetta dello Sport

Allegri ha sfruttato al massimo i giovani: dall’inglese a Fagioli, da Miretti a Soulé fino a Barbieri e Barrenechea: quasi 5000’ ...