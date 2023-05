Ilary Blasi | strappo alla dieta nella domenica golosa «il mio vizio» | al sole senza Bastian

(Di lunedì 8 maggio 2023)è molto attiva sui propri profili social dove, spesso, posta storie o immagini che la ritraggono insieme ai suoi figli o che mostrano gli outfit che sfoggia durante le dirette dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime storie che la conduttrice romana ha pubblicato su Instagram, prima descrive uno dei suoi vizi “golosi” e, poi, mostra come si rilassa lapomeriggio, anche seil suo. La storia Instagram diha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra un’invitante torta con panna e fragoline di bosco e poi scrive: «Il mio: la mimosa», aggiungendo un emoticon con gli occhi a cuoricino. La seconda storia cheha ...

Stasera si torna in Honduras per il quarto appuntamento de L'Isola dei Famosi . Il reality condotto daaffiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (finite le polemiche ) riparte infatti con la quarta puntata serale in onda oggi lunedì 8 maggio 2023 in prima serata su ...A poche ore dalla nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da, alcuni concorrenti hanno visto un essere luminoso mentre si aggirava tra gli alberi . Come riportato da Biccy, a ...... In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it proprio nella puntata di stasera del reality show vip condotto dail naufrago avrà una bella sorpresa. Difatti potrà ...

Vediamo insieme cosa sappiamo. L'Isola dei Famosi è giunta già alla sua quarta settimana, con la nuova puntata che andrà in onda questa sera su Canale5 sempre con la conudzione di Ilary Blasi, che già ...Gli "Accopiados" vengono sciolti, poi una sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise. E suor Cristina rischia grosso. Le anticipazioni dello show di Ilary Blasi.