Il surrealismo della sinistra sulla riforma costituzionale

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) C’è qualcosa di surreale nelle argomentazioni dietrologiche e liquidatorie con cui diversi giornali e molti politici dihanno accolto l’annunciato avvio del confronto caro alla maggioranza di governocosiddetta presidenziale. Tre gli argomenti usati. Il primo: il presidenzialismo è un diversivo per coprire le difficoltà del governo e le spaccaturemaggioranza. Argomento singolare, dal momento che, comunque lo si voglia giudicare, il presidenzialismo fa parte del programma di governo del centrodestra ed è stato l’elemento centrale del discorso di Giorgia Meloni per la fiducia al Parlamento. Secondo argomento: il presidenzialismo non ci piace perché siamo contrari all’uomo solo al comando. Tesi legittima, che però necessiterebbe di un’autocritica o quantomeno di una spiegazione, dal momento ...