Il Senato festeggia 75 anni | La Russa “Presidio di libertà e democrazia”

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’8 maggio 1948 rappresenta una data storica per il nostro Paese, in particolar modo per ildella Repubblica: l’aula di Palazzo Madama ospitava la prima seduta del nuovorepubblicano, diretta espressione e rappresentanza della sovranità popolare, così come previsto dall’articolo 1, secondo comma, della nostra Costituzione. Sono passati 75da quella data storica che oggi, con una serie di iniziative, viene ricordata dalle più alte cariche dello Stato. In un’aula addobbata con il Tricolore, per riprodurre esattamente l’allestimento della prima seduta, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e della premier, Giorgia Meloni, il presidente del, Ignazio Laha ricordato come “questa celebrazione l’ho voluta, l’ho sentita necessaria”. ...