Il saluto romano alla scuola militare preoccupa più della guerra

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag – Ci si lamenta spesso che oggi i nostri giovani crescono senza spina dorsale, viziati fin da piccoli in sfere di cristallo oppure aditi a comportamenti da bulli senza regole e senza valori. “Bisognerebbe tornarelevaobbligatoria”, sostengono alcuni; ma è facile concentrare colpe e correzioni sull’educazione postuma, in maggiore età, quando invece gran parte dei problemi giungono proprio da un sistema che ha ridotto la società ad un gregge senza etica e virtù. In questo gregge, poi, fortunatamente c’è ancora chi ha a cuore valori “antichi” come possono essere Patria, disciplina, sacrificio e cameratismo. Concetti ormai “superati” e sviliti dalle nuove mode, che dai santoni del progressismo spingono l’uomo occidentale verso una vita comoda dettata dal consumismo. Alcuni giovani, vuoi per spirito di avventura, di amor patrio, o ...