Il razzismo nel calcio | come nella società civile | sarebbe facilmente neutralizzabile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Tempo d’incoronazioni. Ognuno è libero di festeggiarevuole. Uno spasso il rito dionisiaco celebrato dal rotondo Francesco Paolantoni sul Lungomare, vitale sberleffo alle nostre esitanti putibonde Belen. Non sarà bellouna regina, ma è pieno di ironia napoletana. A proposito. Dopo le cose viste in questi giorni, diventa doverosa la raccomandazione. Da oggi in poi non dite mai più a una donna: “Sei bellauna regina”. Prima partita da Campioni d’Italia al Maradona colmo d’emozione. Anzi no. Non Campioni d’Italia. Colpisce sugli spalti un enorme scudetto esibito capovolto. Sopra la scritta: “Bottino di guerra”. Nell’antichità si esponevano così i vessilli dei paesi conquistati. Sotto lo scudetto rivoltato: “Campioni in Italia”. E non d’Italia. Eloquente il ...