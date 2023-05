Il progetto UNHCR per sostenere profughi e rifugiati ucraini attraverso le criptovalute

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ogni conflitto lascia dietro di sé una lunga scia di sangue e distruzione. A tutto ciò si unisce un fenomeno, quello delle migrazioni, che coinvolge centinaia di migliaia (a volte milioni) di persone costrette ad abbandonare la propria vita, la propria casa e i propri beni. Migranti,che devono abbandonare tutto, lasciare tutto. In Ucraina – come in molti altri Paesi del mondo – da oltre 14 mesi i cittadini hanno perso ogni cosa e moltissime persone hanno trovato ospitalità in altri Paesi per provare a ricominciare lì quella vita quotidiana interrotta dalle bombe e dagli attacchi militari ordinati da Mosca contro Kyiv e molte altre città. In tutto questo scenario di guerra, internet e gli strumenti digitali hanno avuto un ruolo fondamentale per consentire a tanti di usufruire di tutti quei servizi accessibili solo ...