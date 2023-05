Il pianeta delle scimmie | una nuova serie tv in fase di sviluppo per Disney+

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023) Unatv che farà parte dell'universo di Ilè attualmente indiper. Secondo quanto riferito da un recente rapporto di Giant Freakin Robot, unatv basata su Ilsarebbe attualmente indi. Il rapporto rileva che lo show targatoè attualmente avvolto nel mistero e che per adesso non sappiamo dove si collocherà nella sequenza temporale del celebre franchise. Tuttavia, considerando che c'è anche un nuovo film all'orizzonte, è possibile che laesca in concomitanza con Kingdom of the Planet of ...