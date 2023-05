“Il pene degli uomini si è allungato di 3 centimetri negli ultimi anni” | lo studio della Stanford University L’ipotesi | “Effetto dei tradimenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)sessant’la lunghezza delè aumentata. No, non è una boutade di Rocco Siffredi, ma il risultato di unostatistico, secondo cui l’aumento medio sarebbe di 3. Come spiega il sito del The world journal men’s health, la ricerca è stata effettuata prendendo in esame “settantacinque studi pubblicati tra il 1942 e il 2021 che includono i dati di 55.761”. I risultati dicono questo: la lunghezza media del“a riposo” (flaccida in originale ndr) è di 8,70; la lunghezza del, perdonateci, tirata con le dita (stretched, in originale ndr) è di ...