Il panettiere confessa | “Ho ucciso mia figlia | avevo il diavolo nel cervello” Salvo il bambino piccolo | nascosto dietro al divano

(Di lunedì 8 maggio 2023) "Non ho visto nulla.il nero davanti, era tutto buio eilnel". È quanto avrebbe detto ai pm che lo hanno interrogato nella caserma dei carabinieri di San Severo il45enne Taulant Malaj, di origine albanese, residente a Torremaggiore, in provincia di Foggia, che hail 51enne Massimo De Santis, commerciante, per motivi di gelosia e con lo stesso coltello da cucina si è scagliato contro laGessica, 16 anni, colpita a morte nel tentativo di calmare il padre, e ha ferito la moglie nella notte fra il 6 e il 7 maggio

Mi aveva chiesto scusa per questa relazione, ma io volevo separarmi': lo ha detto al pm ilalbanese di 45 anni, Taulant Malaj. Lo riferiscono all'ANSA i due legali dell'albanese arrestato, ...'In quel momento, accecato dall'ira - hanno dichiarato i due avvocati del- non si è ... il figlio di 5 anni si salva nascondendosi dietro il divano: il padreil duplice... Cronaca ...Sabato notte i primi ad arrivare in casa sarebbero stati il fratello dele la cognata. Sarebbero stati loro due a trovare il bambino nascosto dietro al divano. Quest'ultimo, quando sono ...

Panettiere confessa gli omicidi della figlia e del vicino Agenzia ANSA

Omicidio di Torremaggiore: restano stazionarie le condizioni di salute di Tefta, la donna albanese di 39 anni, moglie del connazionale Taulant Malaj che nella notte tra sabato e domenica scorsi ...L'uomo ai Carabinieri: “Non ho visto nulla. Avevo il nero davanti, era tutto buio e avevo il diavolo nel cervello”.