Il pagellone degli arbitri | Zufferli 4 sbaglia tutto Doveri 5 | quel giallo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le pagelledi Serie A della 34ª. Stasera alle 20.45 Empoli - Salernitana (Volpi) e Udinese - Samp (Baroni) e Sassuolo - Bologna (Ferrieri Caputi).

Napoli, il pagellone dello scudetto: Osi e Kvara 9,5, che sorpresa Anguissa La Gazzetta dello Sport

8 Meret Precario in estate, quando per una notte era stato addirittura ceduto in prestito allo Spezia. Invece ha scacciato il fantasma di Keylor Navas, si è ripreso il posto da titolare e ha raccolto ...Kim è stato quella pedina che, se sbagliata, avrebbe fatto cascare probabilmente il castello perfetto costruito da Giuntoli. Invece Giuntoli ha preso un personaggio tolkeniano: un Gandalf giovane che ...