Il nazionalista russo | ' Dopo l' Ucraina guerra al Kazakistan perché sia fedele a Mosca'

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il neo imperialismo di Putin si fa sentire. IlIgor Strelkov - Ghirkin ha affermato che indipendentemente da come vadano le cose con l'operazione speciale in...

Mosca ha anche incolpato Kyiv e l'Occidente per l'attentato di sabato che ha ferito un importante scrittore, Zakhar Prilepin, in un villaggio a circa 400 km (250 miglia) a est di ......sia il frutto non solo del neo imperialismoo presunto tale, ma anche della strategia degli Usa, con Nato e Ue al seguito. Russia sconfitta e ancor più arroccata sul latoCosa ...Ultra -che utilizza la religione come arma di guerra: 'Dico ai demoni: non intimidite nessuno. Dio esiste. Vinceremo': con queste parole lo scrittore, Zakhar Prilepin , conclude il racconto fatto su Telegram dell'attentato in cui è rimasto ferito due giorni fa e che è costato la vita a un suo assistente, Alexander Shubin. 'C'è ...

Autobomba contro Prilepin, grave lo scrittore nazionalista russo. Mosca accusa Washington e la Nato la Repubblica

l nazionalista russo Igor Strelkov-Ghirkin ha affermato che indipendentemente da come vadano le cose con l'operazione speciale in Ucraina, Mosca inizierà una «guerra per il Kazakistan»: ...Gli inquirenti russi al lavoro a Nizhny Novgorod, dove un'esplosione ha distrutto un'automobile e preso di miro lo scrittore nazionalista Zakhar Prilepin, grande sostenitore di Vladimir Putin… Leggi ...