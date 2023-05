«Il Napoli dello scudetto è protagonista anche nei presepi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Marco Ferrigno, artigiano di, sulloappena conquistato dagli azzurri di Spalletti Marco Ferrigno crea nella sua bottega dile statuine per i. E, ovviamente, la produzione di quest’anno è fortemente influenzata dalla vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Ecco il suo racconto, raccolto da La GazzettaSport. STATUINA DI KVARA – «Stravedo per Kvaratskhelia. Ha l’aspetto del classico ragazzo della porta accanto, per certi aspetti forse somigliaa un pastorello con quel taglio di capelli e la barba folta».QUANTE STATUINE DI MARADONA IN UN ANNO – «Tra i 200 e i 250 esemplari. Diego è asceso a emblema di, è alla stessa stregua di Totò, Eduardo De Filippo e Pulcinella, che sono i volti più richiesti. É ...