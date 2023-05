Il ministro Sangiuliano | Un museo per le gesta del Napoli Lo scudetto? E’ il frutto di una gestione sana

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Unostravinto, quello deldi Luciano Spalletti, capace di dominare il campionato portando a casa l’obiettivo con cinque giornate d’anticipo. Un risultato eccezionale, come sottolineato daldella cultura Gennaro, napoletano, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Sono felice per questoche torna a. Ho fatto i complimenti alla squadra, collettivo eccezionale, e anche al presidente De Laurentiis perché prima di lui ilvivacchiava in posizioni di classifica non eccellenti e ora ha consolidato la sua posizione ai vertici dimostrando che si può fare calcio con una. E’ stato criticato, ma ha creato un modello societario efficiente, governando il ...