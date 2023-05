Il governo britannico contro Whatsapp | rischio di uno scontro legale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ildel Regno Unito rischia uno scon la dirigenza diper problemi di privacy che potrebbero renderne ill’utilizzo nel Paese. Al centro dellaversia c’è il disegno di legge sulla sicurezza online, un atto legislativo che toccherà quasi ogni aspetto delle attività online in Regno Unito e che, dopo più di quattro anni di lavoro, sta procedendo il suo iter verso l’approvazione alla Camera dei Lord. Il disegno di legge conferisce a Ofcom, autorità regolatrice delle comunicazioni del Regno Unito, il potere di imporre requisiti specifici ai social network che prevedono l’utilizzo di tecnologie mirate a contrastare il terrorismo o i contenuti di abusi sessuali su minori. Tuttavia, per le app di messaggistica che proteggono i dati degli utenti con la ...

Mentre la maggioranza degli elettori austriaci sarebbe contraria alla riedizione di undi ... Per saperne di più REGNO UNITO E IRLANDA LONDRA Il partito laburistavince tra i ...Ildel Regno Unito rischia uno scontro legale con la dirigenza di WhatsApp , la nota applicazione di messaggistica istantanea, per problemi di privacy che potrebbero renderne illegale l'utilizzo ...Hartcher lo ricordo per i suoi viaggi pagati dalisraeliano. L'altro, Knott, è un portavoce ... non c'è nessun eminente poeta, drammaturgo o romanzieredisposto a mettere in ...

Il governo britannico contro Whatsapp: l’app di messagistica rischia di diventare “illegale” Agenzia Nova

Il progetto di robotaxi, al quale ha partecipato Nissan Leaf, è giunto al termine con la guida autonoma che sembra sempre più vicina ...Nei settori di ristorazione, ospitalità, edilizia e trasporto, afflitti dal calo di manodopera per colpa del nuovo e durissimo sistema di immigrazione ...