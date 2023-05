Il glossario del Metaverso | da VR a Blockchain | i termini che è utile conoscere

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 maggio 2023), NTF: questistanno entrando sempre di più nella vita quotidiana di tutti noi, uscendo dall’ambito strettamente tecnico nel quale erano inizialmente noti ed entrando a far parte a pieno titolo del mondo della cultura, della salute, dei servizi. Può capitare di visitare una mostra dove sono esposti NTF, di sperimentare la Realtà Aumentata in un videogioco o di avere a che fare, anche inconsapevolmente, con una AI (e i rischi non sono pochi). In questi giorni a Roma, a Palazzo Cipolla, si può visitare la mostra Ipotesi: artisti del passato e del presente dialogono in spazi inediti, in un confronto surreale e molto affascinante fatto di opere d’arte immersive e scenografiche. Alcune di essere sono NTF, Not Fungible Token (in italiano token non fungibili), certificati digitali ...