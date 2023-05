Il Giornale in difesa di Gasperini | le sue parole sul razzismo andrebbero discusse | non condannate a priori

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Oggi quasi tutti i quotidiani spendono almeno una parola di critica per le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, dopo i cori razzisti della curva bergamasca contro Vlahovic. Ilno, anzi, parla di questione delicata e di cattiva interpretazione delledel tecnico, o meglio, parziale. Il politically correct, scrive il quotidiano, non funziona più. Ilscrive: “La questione è delicata, soprattutto in tempi in cui leviaggiano troppo in fretta”. E ancora, su: “Gian Pieroè finito per diventare, lui, razzista, per aver espresso la sua idea, letta solo in sintesi”. Un’idea, continua, “sulla quale si può non essere d’accordo (e con Gasp spesso capita), ma che andrebbe discussa e non condannata a ...