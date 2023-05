(Di lunedì 8 maggio 2023) Qualcuno l'ha interpretato come un cerchio che si chiude. Dall'amarezza per lo scudetto sfumato alla gioia per quello conquistato cinque anni dopo . Il protagonista è sempre lui, il Cholito, Giovanni ...

Il protagonista è sempre lui, il Cholito, Giovanni, e un numero, il tre, che ritorna, stavolta dal significato completamente opposto. Ha fatto il giro dei social il suocon la mano ad ...Sui social sta circolando questa foto che vedeprima e dopo , mentre fa ildel "3" con la mano: nel 2018 si riferiva alla tripletta segnata, oggi invece al terzo scudetto del Napoli. ......- de - honor - al - napoli - per - il - napoli - campione - d - italia - il - bel -- della - fiorentina - prima - del - f_sto9594527/story.shtml VISITA SPECIALE AL MARADONA:CON ADL E ...

Il gesto di Simeone che è sfuggito a tutti: è un messaggio ai tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Una foto è diventata virale in poco tempo, come un cerchio che si chiude. Tanti apprezzamenti per il Cholito Qualcuno l'ha interpretato come un cerchio che si chiude. Dall'amarezza per lo scudetto sfu ...Ieri al Maradona Simeone ha ripetuto lo stesso gesto, volendo chiaramente indicare il terzo scudetto del Napoli.