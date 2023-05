Il fuggitivo | la fuga di un medico da un' accusa terribile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) ILSky action ore 21 Con Harrison Ford, Tommy Lee Jones e Julianne Moore. Regia di Andrew Davis. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore LA TRAMAto dell'omicidio della moglie, unviene messo in gattabuia. Riesce fortunosamente a evadere e parte in caccia del vero assassino. Sulle sue tracce si mettono abili agenti federali, ma lui riesce sempre a eluderli (perchè non si comporta come un fuggiasco qualunque, ma come un poliziotto che insegue un colpevole). Alla fine il dott. viene raggiunto, ma intanto il capo dei federali s'è convinto della sua innocenza. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei migliori polizieschi di fine secolo. Andrew Davis allora era un primo della classe dell'action movie (riusciva a far giocare in serie A persino Steven Seagal). Oscar a Tommy Lee Jones che qualche anno dopo ...