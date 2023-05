Il Film uno splendido disastro su prime video

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il“Uno” è diretto da Roger Kumble, ed è tratto dal romanzo di Jamie McGuire. Gli attori Dylan Sprouse e Virginia Gardner interpretano rispettivamente i personaggi di Travis Maddox e Abby Abernathy. Puoi guardare “Uno” in streaming su. Il“Uno” è stato rilasciato in Italia il 5 maggio 2023 ed è disponibile nel catalogo di. Indice Trama Cast Social Recensione Trama La trama di “Uno” ruota attorno a Travis, un ragazzo ribelle, e Abby, una matricola universitaria. Inizialmente, Abby è determinata a evitare qualsiasi ...

