Il figlio vip si è sposato! Un “giorno indimenticabile” per il conduttore | pioggia di auguri | anche dai colleghi della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Matrimonio per ilvip: domenica 7 maggio 2023 è convolato a nozze con la compagna. E il suo famoso papà,amatissimo dal pubblico televisivo, non ha potuto dedicare un dolce pensiero in questa giornata così speciale. Su Instagram ha pubblicato la foto con entrambi i suoi figli e scritto: “Ci sono giorni indimenticabili nella vita e oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Shereen”. Sotto lo scatto realizzato durante la cerimonia a Villa Cetinale, in provincia di Siena, ha aggiungoun cuore rosso. Nella foto del matrimonio vip andato in scena lo scorso fine settimana ilindossa uno smoking blu con dettagli neri, i figli sono invece in smoking nero con tanto di fiorellini sul taschino. Il post, nemmeno a dirlo, ha collezionato una marea di like e commenti. Quelli dei follower ma ...