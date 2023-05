(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI -si annullano nel, chiudendo inl'ultimo posticipo della 34 esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium1-1 grazie alle reti di Berardi e Dominguez, arrivate entrambe nel corso del primo tempo: la squadra di Dionisi sale così a 44 punti in classifica, mentre gli uomini di Motta si portano a 46 raggiungendo il gruppone di squadre che comprende Fiorentina, Udinese, Torino e Monza tutte a pari punti. Passa un quarto d'ora dal fischio d'inizio e i padroni di casa vanno avanti grazie ad un lampo di Berardi, che riceve da Defrel e dopo aver puntato Cambiaso in area di rigore lascia partire un destro sul primo palo battendo Skorupski per l'1-0. La risposta rossoblu arriva poco dopo la mezz'ora, quando Ferguson ci prova con il destro dal ...

Ultimo atto al Mapei Stadium, dove neltra Sassuolo e Bologna si assiste ad una buona partita, ma non a fuochi d'artificio. Un pareggio finale ( 1 - 1 ) che per entrambe non serve ...Pareggio per 1 - 1 fra Sassuolo e Bologna nelfra realtà solide di questo campionato di Serie A. Nel post partita ha parlato Alessio Dionisi ai microfoni di Sky Sport . Per il tecnico una buona prestazione da parte dei suoi, con ...Iltra Sassuolo e Bologna finisce 1 - 1: un risultato che smuove poco la classifica delle due squadre e permette alla Fiorentina di rimanere ottava, nonostante la sconfitta a Napoli. Dal ...

Il derby emiliano finisce in parità, 1-1 tra Sassuolo e Bologna AGI - Agenzia Italia

Dopo il pareggio nel derby emiliano fra Sassuolo e Bologna, terminato per 1-1, nel post partita sono arrivate le parole del tecnico dei rossoblu che ha sottolineato che nel match del Mapei è mancata b ...La resa dei conti si avvicina. La Milano rossonerazzurra è in piena tensione agonistica per un euroderby di Champions da record che lascerà il segno sul ...