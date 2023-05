Il Cholo Simeone | «Il Napoli ha giocato un calcio bellissimo Spalletti l’ho proprio studiato»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Al Maradona, ieri, per assistere a-Fiorentina e alla festa scudetto del, c’era anche Diego, il, padre dell’attaccante delGiovanni. Oggi la Gazzetta dello Sport lo intervista, con Maurizio Nicita. «Ero venuto sempre da avversario al San Paolo, ma mai avevo girato la città da turista e sono rimasto affascinato. Questa città respira Maradona in ogni angolo. E per me, che da ragazzo guardavo in tv le partite di Diego al San Paolo, è davvero emozionante».è andato a visitare il murale dedicato a Diego ai Quartieri Spagnoli. Lo racconta. «Nonostante mi fossi camuffato con cappello e mascherina la gente mi ha riconosciuto. Mi avevano parlato di una città caotica, ma iotrovata bellissima e accogliente. È vero che napoletani e ...