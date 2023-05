L'oggetto dell'iniziativa di cui si parla è ildi Valtteri, primo pilota del team, che sarà soggetto a una serie di chiamate a raccolta dei membri della community di fan token. Come ...Hamilton sfoggia undove presenta i colori dell'arcobaleno per difendere i diritti Lgbtq+ in ...Ferrari) - 1'29'171 - 22 13 - Guan Yu Zhou (Sauber - Ferrari) - 1'29'181 - 27 14 - Valtteri(...FOTOGALLERY Twitter @valtteribottas Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Test F1 in Bahrain, lo specialedi Valtteri. FOTO Il finlandese dell'Alfa Romeo indosserà un, disegnato ...

Il casco di Bottas sarà scelto dai tifosi. E si può anche vincere una replica La Gazzetta dello Sport

I possessori dei fan token Sauber possono votare il design dell'oggetto e la gara in cui sarà indossato dal pilota finlandese. Poi, sorteggio per il super premio finale ...