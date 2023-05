Il boom degli affitti brevi penalizza residenti e albergatori? Zorgno CleanBnb | Non è vero | ecco perché

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il turismo in appartamento negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione, complice la grande ripresa del settore dopo la pandemia. La teoria secondo la quale glitoglierebbero abitazioni aiè facilmente confutabile dai numeri. «Il turismo in appartamento gestito in modo professionale è una grandissima risorsa per il Paese. Il lavoro fatto da operatori comedeve essere salvaguardato, così come i grandi investimenti e le centinaia di posti di lavoro generati negli ultimi anni». Ha spiegato Francesco, presidente di, società quotata in Borsa e primo operatore nazionale nella gestione di appartamenti in affitto breve, con oltre 1800 immobili gestiti su 70 diverse località nel Paese. «Se guardiamo ai gestori professionali, non esiste un ...