Secondo quanto si legge nella nota diffusa dal parlamentare le violenze sulsarebbero avvenute nel salone dell'abitazione mentre la mamma era in bagno.Il commovente Charlee, il cane chedavanti alla culla vuota delche non c'è più di Giorgio Bracco 07 Maggio 2023Stava cercando anche l'altro figlio, undi cinque anni, per uccidere anche lui. Lo scenario ... Il primo cittadino invita tutti 'al silenzio' e alla 'preghiera: Torremaggiore oggiper due ...

Il bimbo piange, il papà lo prende a morsi e pugni: la mamma diffonde il video choc (ma non lo denuncia) leggo.it

Il bimbo non smette di piangere e il padre lo picchia: a fare la scoperta è stata la mamma del piccolo, attraverso le immagini registrate da una telecamera di ...Veder morire il proprio cane è tra le situazioni più tristi che una persona può vivere. Quando poi, come in questo caso, l’addio all’amato quattrozampe viene rivissuto, anche solo come suggestione, at ...