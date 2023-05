Il 9 maggio sarà la Festa dell’Europa anche per l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il presidente delVolodymyr Zelensky vuole anticipare all’8le celebrazioni per il giorno della memoria e la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. In questo modo Kyjiv non festeggerebbe più il 9, come fa la Russia nel “Giorno della Vittoria” (e come fannotanti altri Paesi post-sovietici). Un modo per allinearsi al resto d’Europa, cheseguirebbeper le celebrazioni del 9, la, appunto, che solitamente viene festeggiata nel terzo sabato di. «L’8e tutto il mondo libero ricordano i sei anni terribili nella storia dell’umanità. Iniziati il 1939 fino al 1945», ha detto Zelensky, ben sapendo che per la Russia ...