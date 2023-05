(Di lunedì 8 maggio 2023) Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il sitodeldoro.it dove è disponibile e scaricabile una guida dedicata, oppure si può scrivere a 5per1000@deldoro.it o ...

L'importanza di destinare ilLega del Filo d'Oro. I proventi del 5 per mille garantiscono la crescente capillarità della presenza della Lega del Filo d'Oro sul territorio nazionale, ...Tutte le info relativeAsd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link: Sito web ... www.instagram.com/hope_running Come donare: www.hoperunning.com/sostienici: codice fiscale ...Ilè un canale di raccolta fondi essenziale per Monasterio: un gesto semplice e totalmente ...inserire il codice fiscale di Fondazione Monasterio (93062260505) nella casella 'Finanziamento...

Il 5x1000 alla Lega del Filo d'Oro: #unaiutoprezioso Tiscali Notizie

Roma, 8 mag. (askanews) - Ogni giorno tanti bambini e adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale affrontano la complessa sfida ...La scritta che identifica il "nemico" è ormai scolorita come il celebre poster di Claudio Baglioni. E nella piccola frazione della Cicogna a Terranuova Bracciolini, poco più di 300 anime, l’Istituto S ...