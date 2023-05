Igiaba Scego | l' arte di ricucire memorie

... a ottobre saranno a Forlì traduttori e traduttrici autorevoli come, per esempio, Susanna Basso , scrittrici di fama internazionale come Rosella Postorino ,(entrambe candidate al Premio ...... a ottobre saranno a Forlì traduttori e traduttrici autorevoli come, per esempio, Susanna Basso , scrittrici di fama internazionale come Rosella Postorino ,(entrambe candidate al Premio ...... e anche quella parola lanciata giusto alla fine: "verità", per dire che nessun romanzo la rivela, sebbene ogni ottimo romanzo non parli d'altro;e le famiglie diasporiche e disseminate ...

L’arte di ricucire memorie è quella fotografata nella copertina del suo libro: una donna somala e una italiana che tessono insieme. Igiaba Scego, prima autrice nera candidata al Premio Strega, raccont ...Giovedì 11 maggio alle ore 21, al Teatro Diego Fabbri, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Campus di Forlì) organizza un incontro con l’att ...