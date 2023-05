Idolo Pohjanpalo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quando il Venezia lo ha comprato quest’estate, sembrava una scommessa finita male. O peggio: uno dei colpi stravaganti partoriti dall’algoritmo che, secondo i tifosi più esasperati del Venezia, guida le scelte di mercato del club.aveva ormai 28 anni e un curriculum stravagante, che può essere definito da “talento sprecato” solo se si sono passate tante ore a giocare a Football Manager. Lo avevamo inserito nella nostra lista di acquisti assurdi della settimana con un incipit a dire il vero pessimistico: «Con un nome esotico, la palma di beniamino degli analisti statistici e una menzione nella lista di Don Balòn del 2012, dove poteva finire, Joel, se non al Venezia?». Da due o tre stagioni il Venezia si è costruito la fama di club gestito da nerd calcistici, che danno vita a squadre belle in astratto e disastrose nel concreto. I ...

Joel Pohjanpalo, l'idolo di Venezia: segna 4 gol, poi si beve una birra in campo per festeggiare Repubblica TV

