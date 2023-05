I ricchi possono comprare | i poveri mettere un like | il delirante discorso della direttrice di Vogue Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag –, dopo l’intervista ad Elly Schlein, decide di rendere ancora più ridicola la sua posizione. Questo grazie alla “incredibile” intervistasuaFrancesca Ragazzi, rilasciata alla trasmisione Mezz’ora in più, dove la rampante giornalista tenta disperatamente di dare sostanza a qualcosa che di sostanza non ne ha alcuna. Lo scopo? Giustificare l’immagine dell’attuale segretaria del Pd, ufficialmente alla guida di un partito che pensa ai, nella pratica molto più interessato a questioni mondialiste e liberiste di tendenza. Quanto meno, non ne vediamo un altro, specialmente dopo le polemiche scatenate successivamente all’intervista.e iha grande ...