I Lions Bergamo sanno solo vincere | successo per 35-14 su Cernusco

(Di lunedì 8 maggio 2023) Stezzano. Nonostante il recupero del quarterback titolare Baidal, anchecade a Stezzano sotto i colpi dei, che centrano la sesta vittoria in altrettante uscite con il 35-14 che vale anche il pass per i playoff. I nero-oro sono in grande forma e organizzati da Carminati, andato anche a segno per due volte, e c’è spazio anche per il secondo touchdown in carriera di Ferrari. Una partita in piena gestione, senza affanni, con un vantaggio di 21-0 maturato nei primi due quarti, accorciato poi sul 21-7. Aldrighetti ha ristabilito le distanze a inizio ripresa, poi di nuovo Carminati ha arrotondato il punteggio finale. Un dominio pressoché totale. Ora iavranno gli ultimi due impegni con Torino e Savona per arrotondare ulteriormente il proprio record, ma il pass per la postseason è di fatto una ...