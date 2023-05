(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA - Avvio di stagione strepitoso per la Red Bull in questo Mondiale di Formula 1 . Il team campione del mondo, infatti, finora ha sempre dominato conquistando il successo in ogni gara disputata: ...

Del divario tra la Red Bull e il resto della concorrenza ha parlato il team principal Christiandopo il Gran Premio di Miami , sottolineando il loro strapotere in pista ...Chris, per esempio, ha spiegato con unapiuttosto pungente il suo no all'11esimo team. Le parole di' I problemi rimangono gli stessi di 12 mesi fa: qual è l'incentivo per un ...... con la coppia composta da Helmut Marko e Chrissempre brava nelle relazioni con i media ... La Ferrari è statae ha mostrato meno del suo valore. Tuttavia, non capisco come Vasseur veda ...

Horner e la battuta ironica sulla Ferrari dopo il flop di Miami: "Qualcuno le ha viste" Corriere dello Sport

Che Max Verstappen sarebbe stato in grado di dire la sua per la vittoria nel Gran Premio di Miami era previsto, anche dopo le qualifiche che lo avevano bloccato in nona posizione. Si era ipotizzata un ...Anche Horner è sorpreso dalla qualità di guida di Verstappen a Miami, e ammette che solo circuiti particolari potranno mettere le Red Bull in difficoltà ...